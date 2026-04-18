В Крыму будут ограничивать время пребывания гостей на летних верандах

В центральных регионах России и Крыму вводят лимиты времени пребывания гостей на летних верандах кафе и ресторанов. Ограничения должны быть включены во внутренние правила заведений, а администрация обязана уведомлять о них посетителей при входе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил эксперт по ресторанному бизнесу Александр Сахно.
«На мой взгляд, это законная мера для повышения оборачиваемости столов в пик сезона. Зачастую такая практика принимается в Крыму уже с конца апреля, в начале мая и длится до сентября-октября, а в некоторых местах даже до ноября», — считает Сахно.
Владельцам ресторанов с летними верандами рекомендуется действовать прозрачно. Хостес или официанты должны сразу сообщать гостям о лимите времени, как только те займут столик.
В законе не указано, сколько времени можно проводить на открытой веранде ресторана или кафе, поэтому каждый ресторан может регулировать тайминги нахождения и бронирования столов самостоятельно.