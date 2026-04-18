В Крыму будут ограничивать время пребывания гостей на летних верандах

Законодательно продолжительность пребывания не установлена.

Источник: Комсомольская правда

В центральных регионах России и Крыму вводят лимиты времени пребывания гостей на летних верандах кафе и ресторанов. Ограничения должны быть включены во внутренние правила заведений, а администрация обязана уведомлять о них посетителей при входе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил эксперт по ресторанному бизнесу Александр Сахно.

«На мой взгляд, это законная мера для повышения оборачиваемости столов в пик сезона. Зачастую такая практика принимается в Крыму уже с конца апреля, в начале мая и длится до сентября-октября, а в некоторых местах даже до ноября», — считает Сахно.

Владельцам ресторанов с летними верандами рекомендуется действовать прозрачно. Хостес или официанты должны сразу сообщать гостям о лимите времени, как только те займут столик.

В законе не указано, сколько времени можно проводить на открытой веранде ресторана или кафе, поэтому каждый ресторан может регулировать тайминги нахождения и бронирования столов самостоятельно.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше