Разовые проездные могут ввести в транспорте Нижегородской области

Такой способ оплаты предназначен в первую очередь для пассажиров, предпочитающих расплачиваться наличными, а также для туристов.

В Нижнем Новгороде разрабатывают систему продажи единичных билетов на общественный транспорт. Такую информацию озвучил руководитель ООО «Ситикард» Юрий Рябиков во время совещания, посвященного работе транспорта Нижегородской агломерации.

Юрий Рябиков сообщил, что уже достигнуты договоренности с руководством железнодорожного вокзала и автостанции в ТПУ «Канавинский» о реализации этих билетов. Помимо этого, представители компании ведут диалог с крупными торговыми сетями для расширения сети пунктов продажи проездных документов.

Стоит отметить, что с 1 июня текущего года в городском транспорте Нижнего Новгорода будет отменена возможность оплаты проезда наличными. Это нововведение направлено на повышение безопасности и прозрачности финансовых расчетов в транспортной сфере.