Разовые проездные могут ввести в транспорте Нижегородской области

В Нижнем Новгороде разрабатывают систему продажи единичных билетов на общественный транспорт. Такую информацию озвучил руководитель ООО «Ситикард» Юрий Рябиков во время совещания, посвященного работе транспорта Нижегородской агломерации.
Такой способ оплаты предназначен в первую очередь для пассажиров, предпочитающих расплачиваться наличными, а также для туристов.
Юрий Рябиков сообщил, что уже достигнуты договоренности с руководством железнодорожного вокзала и автостанции в ТПУ «Канавинский» о реализации этих билетов. Помимо этого, представители компании ведут диалог с крупными торговыми сетями для расширения сети пунктов продажи проездных документов.
Стоит отметить, что с 1 июня текущего года в городском транспорте Нижнего Новгорода будет отменена возможность оплаты проезда наличными. Это нововведение направлено на повышение безопасности и прозрачности финансовых расчетов в транспортной сфере.