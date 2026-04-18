«В нашем доме поселился ремонт»: когда волгоградцы могут шуметь в квартирах? И есть ли у нас «тихий час»

— А как же дневной «тихий час»? Многие уверены, что с 13:00 до 15:00 шуметь нельзя по закону. Как адвокат, разрушаю этот миф: в Волгоградской области на законодательном уровне дневной «тихий час» не установлен! — заявляет Виталий Григорьев. — Да, в Москве и в некоторых других регионов он строго регламентирован, но в нашем региональном Кодексе его нет. Поэтому, если сосед сверлит в 14:00, полиция его не оштрафует. В этом случае работает только банальная человеческая договоренность: можно по-соседски попросить делать перерыв на сон ребенка, но юридически требовать этого вы не можете.