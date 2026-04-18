В Волгограде прошел фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих состоялся 3 апреля на стадионе «Волгоград Арена», сообщили в областном комитете физической культуры и спорта. Проведение подобных мероприятий способствует достижению целей государственной программы «Спорт России».
Соревнования состояли из трех этапов: муниципального, зонального и регионального. В финал вышли семь лучших команд трудовых коллективов из Дубовского, Даниловского, Фроловского, Быковского муниципальных районов, а также Волгограда и Волжского. Они продемонстрировали свои умения в стрельбе, эстафете ГТО и плавании.
По итогам состязаний золото завоевала команда Новоаннинского центра развития физической культуры, спорта и массового отдыха населения. Сотрудники получили путевку в национальный финал Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, который состоится с 25 по 31 мая в Салехарде.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.