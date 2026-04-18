NYT рассказала об угрозе «москитного флота» Ирана в Ормузском проливе

Главной угрозой для безопасного судоходства в Ормузском проливе остается «москитный флот» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает The New York Times.
По оценкам американского военного командования, в результате боевых действий иранский регулярный флот потерял более 90% кораблей, в то время как «москитный флот» — катера, а также запускаемые с них ракеты и беспилотники — уничтожен лишь наполовину.
Профессор политологии из Университета Теннесси Саид Голкар отметил, за счет такого флота КСИР действует как морское партизанское соединение, делая ставку на тактику «напал и скрылся». Такая стратегия идеально подходит для узкого и мелководного Ормузского пролива, где крупные военные корабли США уязвимы из-за нехватки места для маневра, объяснил он.
Катера «москитного флота», как указывает The New York Times, часто слишком малы, чтобы быть обнаруженными на спутниковых снимках. Они дислоцируются в глубоких пещерах, вырезанных в скалистом побережье, и могут быть развернуты за считаные минуты, развивая скорость более 115 миль в час.
До начала войны США и Ирана через Ормузский пролив проходило более 20% мировых поставок нефти и СПГ. После начала конфликта иранские власти объявили об ограничении судоходства, запретив следовать через пролив судам, связанным с недружественными странами.
Днем 17 апреля Иран официально сообщил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время действия перемирия. Вечером того же дня Военно-морские силы КСИР объявили о новом порядке судоходства в Ормузском проливе: гражданские суда будут идти по определенным Тегераном маршрутам и только с разрешения военного ведомства.
Однако на следующий день, 18 апреля, Иран объявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом из-за «пиратских» действий США. Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что американцы лишь прикрываются блокадой, тогда как в действительности «продолжают заниматься морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
