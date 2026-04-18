Умерла актриса из «Аббатства Даунтон» и «Поймай меня, если сможешь»

Натали Бай дебютировала в кино в 1972 году в картине «Краткая встреча в Париже». В ее фильмографии более 110 работ. Она сыграла в таких проектах, как «Поймай меня, если сможешь», «И все же Лоранс», «Аббатство Даунтон», «Мишу из Д’Обера», «Возвращение Мартина Герра», «Десять процентов», «Американская ночь».