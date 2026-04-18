Умерла актриса из «Аббатства Даунтон» и «Поймай меня, если сможешь»

Бай скончалась в своем доме в Париже. Подробности не уточняются. Известно, что последние годы жизни актриса страдала от деменции.
Натали Бай дебютировала в кино в 1972 году в картине «Краткая встреча в Париже». В ее фильмографии более 110 работ. Она сыграла в таких проектах, как «Поймай меня, если сможешь», «И все же Лоранс», «Аббатство Даунтон», «Мишу из Д’Обера», «Возвращение Мартина Герра», «Десять процентов», «Американская ночь».
В 1999-м году актриса удостоилась премии «Кубок Вольпи» за роль в фильме «Порнографические связи». У Натали Бай есть дочь Лора Смет от известного французского рок-певца Джонни Холлидея. Артистка никогда не была замужем.
17 апреля Белорусский союз кинематографистов сообщил, что на 84-м году жизни скончался советский и российский режиссер Вячеслав Никифоров.
Никифоров был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, обладателем Государственной премии СССР, а также лауреатом премии Ленинского комсомола Белорусской ССР.