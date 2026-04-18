В Комсомольске-на-Амуре нашли дом слепым щенкам, которых спас инспектор ДПС

В Комсомольске-на-Амуре всех слепых щенков, спасённых инспектором ДПС, пристроили в добрые руки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города Юности.
Трогательная история, лишь недавно получившая счастливый конец, началась ещё в феврале. Полицейский Дмитрий Нагуманов в свободное от работы время шёл мимо гаражей и нашёл коробку, где лежали пятеро щенков — кто-то выбросил их прямо на мороз. Он не смог пройти мимо и забрал малышей домой. К уходу за ними сразу подключилась вся семья: жена и сын с невесткой. Щенков приходилось кормить каждые два часа, поэтому ночи были бессонными, а дни — очень хлопотными.
Нагумановы дали малышам имена: Тюбик, Баран, Лиса, Нора и Фая. Когда щенки окрепли, семья разместила объявление в интернете и начала искать им хороших хозяев. Четверо уже обрели новые семьи, а последней пристроили Фаю.
Новая хозяйка Фаи, Мария, рассказала, что уже познакомила щенка со своим парнем и котом.
«У нас котик добрый, любит животных. Уже не первый раз спасали животных», — поделилась Мария.
История спасения щенков показала, что даже в большом городе есть люди, готовые прийти на помощь брошенным животным. Благодаря неравнодушию семьи Нагумановых все пятеро малышей выжили и теперь получают уход и заботу в любящих семьях.