В Комсомольске-на-Амуре нашли дом слепым щенкам, которых спас инспектор ДПС

Трогательная история, лишь недавно получившая счастливый конец, началась ещё в феврале. Полицейский Дмитрий Нагуманов в свободное от работы время шёл мимо гаражей и нашёл коробку, где лежали пятеро щенков — кто-то выбросил их прямо на мороз. Он не смог пройти мимо и забрал малышей домой. К уходу за ними сразу подключилась вся семья: жена и сын с невесткой. Щенков приходилось кормить каждые два часа, поэтому ночи были бессонными, а дни — очень хлопотными.