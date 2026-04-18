Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области разоблачили фейк о резком росте психических расстройств у россиян

Эксперты объяснили, почему спрос на лекарства в воронежских аптеках — это результат работы терапевтов и неврологов, а не эпидемия безумия.

Источник: Комсомольская правда

В воронежских пабликах и родительских чатах завирусилась тревожная статистика: авторы анонимных сообщений утверждают, что взрывной рост продаж антидепрессантов на 22% свидетельствует о массовом психическом неблагополучии россиян. Аналитики в телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» подчеркивают, что это лишь эмоциональные вбросы, которые сопровождаются комментариями ботов, чтобы намеренно нагнетать панику. Но за статистикой аптечных сетей стоит не «эпидемия безумия», а трансформация отечественной медицины и культуры отношения к себе.

Главная причина цифр, которые так испугали пользователей, кроется в расширении протоколов лечения. По словам психиатра Игоря Лазарева, антидепрессанты давно перестали быть инструментом исключительно психиатрических клиник. Сегодня их активно внедряют в практику терапевты, неврологи и даже гастроэнтерологи. Современные препараты группы СИОЗС эффективно справляются с психосоматическими болями, нарушениями сна и синдромом раздраженного кишечника. Это якобы значительно повысило спрос, но не число психических диагнозов.

Кроме того, эксперты отмечают коренной перелом в восприятии ментального здоровья. Россияне начали массово отказываться от старой советской стигмы, согласно которой поход к «мозгоправу» считался постыдным или опасным. Рост осведомленности привел к тому, что люди стали чаще обращаться за квалифицированной помощью при первых признаках выгорания или тревожных расстройств, не дожидаясь тяжелых последствий.