В Воронежской области разоблачили фейк о резком росте психических расстройств у россиян

В воронежских пабликах и родительских чатах завирусилась тревожная статистика: авторы анонимных сообщений утверждают, что взрывной рост продаж антидепрессантов на 22% свидетельствует о массовом психическом неблагополучии россиян. Аналитики в телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» подчеркивают, что это лишь эмоциональные вбросы, которые сопровождаются комментариями ботов, чтобы намеренно нагнетать панику. Но за статистикой аптечных сетей стоит не «эпидемия безумия», а трансформация отечественной медицины и культуры отношения к себе.