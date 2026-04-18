В Воронежской области разоблачили фейк о резком росте психических расстройств у россиян

В воронежских пабликах и родительских чатах завирусилась тревожная статистика: авторы анонимных сообщений утверждают, что взрывной рост продаж антидепрессантов на 22% свидетельствует о массовом психическом неблагополучии россиян. Аналитики в телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» подчеркивают, что это лишь эмоциональные вбросы, которые сопровождаются комментариями ботов, чтобы намеренно нагнетать панику. Но за статистикой аптечных сетей стоит не «эпидемия безумия», а трансформация отечественной медицины и культуры отношения к себе.
Главная причина цифр, которые так испугали пользователей, кроется в расширении протоколов лечения. По словам психиатра Игоря Лазарева, антидепрессанты давно перестали быть инструментом исключительно психиатрических клиник. Сегодня их активно внедряют в практику терапевты, неврологи и даже гастроэнтерологи. Современные препараты группы СИОЗС эффективно справляются с психосоматическими болями, нарушениями сна и синдромом раздраженного кишечника. Это якобы значительно повысило спрос, но не число психических диагнозов.
Кроме того, эксперты отмечают коренной перелом в восприятии ментального здоровья. Россияне начали массово отказываться от старой советской стигмы, согласно которой поход к «мозгоправу» считался постыдным или опасным. Рост осведомленности привел к тому, что люди стали чаще обращаться за квалифицированной помощью при первых признаках выгорания или тревожных расстройств, не дожидаясь тяжелых последствий.