Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В колледжах Калининградской области с 1 сентября заработают шесть кластеров среднего профессионального образования

Ребята чаще идут в учреждениях среднего образования, нежели в вузы.

В Калининградской области с 1 сентября будет работать шесть кластеров среднего профессионального образования: рыбопромышленный, педагогический, сельскохозяйственный, электротехнической промышленности и два кластера машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В министерстве образования отмечают, что в регионе сохраняется тенденция, сложившаяся последние годы — выпускники все чаще выбирают обучение в учреждениях среднего профессионального образования, меньший процент идет в вузы. Власти идут навстречу. Так, с 1 сентября в регионе начнут работу сразу несколько новых кластеров: сельского хозяйства на базе Колледжа строительства и профессиональных технологий, педагогики на базе Педагогического колледжа, электротехнической промышленности на базе Технологического колледжа.