Сильные дожди ожидаются в течение дня в Нижегородской области

В МЧС советуют нижегородцам снизить скорость при поездках в транспорте.

Источник: Нижегородская правда

Сильные дожди местами ожидаются сегодня, 18 апреля, в Нижегородской области и Нижнем Новгороде. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Дожди прогнозируются в течение дня с сохранением вечером. Неблагоприятная погода повышает вероятность возникновения различных ЧС. Некоторые места может подтопить из-за неисправностей ливневых стоков и дренажно-коллекторных систем. Под угрозой подтопления также находятся низкие участки местности, дороги, низководные мосты, опоры ЛЭП, сельхозугодия.

В связи с этим может увеличиться число ДТП, может быть осложнена работа транспорта и системы ЖКХ. Не исключается возникновение оползней и склоновых смывов.

В МЧС советуют нижегородцам снизить скорость при поездках в транспорте, поскольку при такой погоде дорога становится скользкой и автомобиль может занести.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что синоптики рассказали, каким будет май в Нижегородской области.