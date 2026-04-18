В Петербурге могут исчезнуть локальные интернет-провайдеры

Локальные интернет-провайдеры Санкт-Петербурга могут столкнуться с риском поглощения на фоне обсуждаемых инициатив Минцифры. Речь идёт о мерах, которые пока не оформлены в виде официальных документов, но уже вызвали дискуссию на телеком-рынке, пишет «Деловой Петербург».
По словам руководителя совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ РФ Игоря Бедерова, ведомство рассматривает пакет ужесточений: введение трёх типов лицензий стоимостью от 1 млн до 50 млн рублей, требования к минимальному уставному капиталу (от 5 млн до 100 млн рублей), а также запрет на выдачу лицензий индивидуальным предпринимателям.
«Малые операторы, не способные соответствовать новым требованиям, могут уйти с рынка», — отметил Бедеров.
Эксперт добавил, что рынок уже во многом консолидирован вокруг крупных игроков. Основная конкуренция, по его словам, разворачивается между федеральными и крупными региональными операторами — «Ростелекомом», МТС, «МегаФоном», «Билайном», а также холдингами вроде «ЭР-Телекома» (бренд «Дом.ru») и «Обит».
Небольшие провайдеры удерживают позиции за счёт локальной специфики — подключения отдельных жилых комплексов и работы с конкретными объектами недвижимости. В случае ужесточения регулирования эта ниша может сократиться, а рынок — продолжить укрупняться.