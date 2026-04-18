В Москве начали строить станцию метро «Каспийская»

Станцию метро «Каспийская» построят на новой Бирюлевской линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Возведение в столице транспортных объектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас специалисты создают ограждающие конструкции котлована с применением технологии “стена в грунте”. Она обеспечит надежную защиту зоны строительства и будущего инфраструктурного сооружения от осадки грунта и грунтовых вод. Также ведутся освоение площадки и подготовка территории под строительство», — написал Собянин.
«Каспийская» расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437. Параллельно мастера строят четыре другие станции новой ветки: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» и «Луганская». Еще пять — «Курьяново», «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево» — находятся на стадии проектирования.
Бирюлевская линия метро пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Ее открытие улучшит транспортное обслуживание более миллиона москвичей, которые живут и работают в восьми районах столицы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.