В Москве начали строить станцию метро «Каспийская»

Ее возведут на Бирюлевской линии, которая призвана улучшить транспортное обслуживание более миллиона горожан.

Станцию метро «Каспийская» построят на новой Бирюлевской линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Возведение в столице транспортных объектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Сейчас специалисты создают ограждающие конструкции котлована с применением технологии “стена в грунте”. Она обеспечит надежную защиту зоны строительства и будущего инфраструктурного сооружения от осадки грунта и грунтовых вод. Также ведутся освоение площадки и подготовка территории под строительство», — написал Собянин.

«Каспийская» расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437. Параллельно мастера строят четыре другие станции новой ветки: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар» и «Луганская». Еще пять — «Курьяново», «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево» — находятся на стадии проектирования.

Бирюлевская линия метро пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Ее открытие улучшит транспортное обслуживание более миллиона москвичей, которые живут и работают в восьми районах столицы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

