Операторы каршеринга в Москве ввели тест на состояние водителя

Все операторы каршеринга в Москве ввели проверки состояния водителей перед арендой автомобиля. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
«Теперь все операторы аренды внедрили в свои приложения короткие когнитивные тесты. Они помогают водителям объективно оценивать свою концентрацию в периоды повышенного риска: ночью и ранним утром», — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного дептранса.
Он подчеркнул, что эта мера приведет к снижению аварийности и более ответственному поведению на дорогах.
Для аренды автомобиля пользователю предстоит быстро расставить цифры по порядку, выбрать правильные картинки или пройти другую игру на реакцию. Эти задания будут появляться в системе поздним вечером, ночью и ранним утром. Как отметили в дептрансе, прохождение теста занимает около 15 секунд.
Если пользователь не смог выполнить задания, система вышлет ему уведомление о замедленной реакции и предложит отказаться от вождения. При этом водитель все еще сможет арендовать машину.
Ранее Минтранс начал подготовку законопроекта о правах и обязанностях водителей-частников, подрабатывающих на личном транспорте. За день до этого «Объединение самозанятых России» (ОСР) предложило создать в России отдельное правовое регулирование для перевозок частными водителями на личных автомобилях (райдхейлинг) через цифровые платформы.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.