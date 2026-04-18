60% нижегородцев старше 52 лет отказываются работать

В Нижегородской области отмечается заметная тенденция к досрочному уходу из сферы занятости: около 60% граждан региона, перешагнувших 52-летний рубеж, перестают работать. Эти сведения были озвучены Игорем Пантюхиным, руководителем профильного регионального ведомства, занимающегося вопросами демографии и развития человеческого потенциала.
Как прокомментировал министр, статистика, показывающая, что 60% жителей Нижегородской области старше 52 лет добровольно прекращают свою карьеру, вызывает у меня серьезную обеспокоенность. Несмотря на то, что до общепринятого пенсионного возраста женщинам еще около 8 лет, а мужчинам — 12, они уже не видят для себя дальнейших возможностей для профессиональной реализации. Частично это их сознательное решение: кто-то достиг финансовой стабильности или имеет право на досрочную пенсию, а кто-то вынужден принять такое решение из-за проблем со здоровьем.
Игорь Пантюхин также добавил, что ежегодно около 9 тысяч человек в Нижегородской области прекращают свою трудовую деятельность.
