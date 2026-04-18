Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове во время пожара в частном доме погиб 81-летний пенсионер

ЧП произошло накануне в доме на улице Краеведческой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в донской столице во время пожара погиб 81-летний мужчина.

Уточняется, что ЧП произошло накануне в частном доме на улице Краеведческой. Загорелась пристройка, затем огонь перекинулся на дом.

В это время в доме находились хозяйка и квартирант. Женщина успела выбежать на улицу и вызвать пожарных. А вот пожилого мужчину, к несчастью, спасти не удалось.

Огонь на 70 квадратных метрах ликвидировали 15 сотрудников МЧС России с привлечением четырёх единиц техники.

Причину и обстоятельства ЧП установит дознаватель ведомства.