В Ростове во время пожара в частном доме погиб 81-летний пенсионер

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в донской столице во время пожара погиб 81-летний мужчина.
Уточняется, что ЧП произошло накануне в частном доме на улице Краеведческой. Загорелась пристройка, затем огонь перекинулся на дом.
В это время в доме находились хозяйка и квартирант. Женщина успела выбежать на улицу и вызвать пожарных. А вот пожилого мужчину, к несчастью, спасти не удалось.
Огонь на 70 квадратных метрах ликвидировали 15 сотрудников МЧС России с привлечением четырёх единиц техники.
Причину и обстоятельства ЧП установит дознаватель ведомства.