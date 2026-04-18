Губернатор Глеб Никитин поблагодарил ХК «Торпедо» за сезон

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин эмоционально высказался о завершении сезона плей-офф для ХК «Торпедо». Накануне команда уступила магнитогорскому «Металлургу» в четвертьфинале Кубка Гагарина и выбыла из борьбы за трофей. Глава региона поблагодарил игроков, тренерский штаб и болельщиков, признавшись, что гордится выступлением нижегородцев: «Браво, “Торпедо”! Я искренне хочу сказать, что горжусь нашими ребятами!».
В своем обращении Никитин отметил, что «Торпедо» под руководством дебютанта КХЛ Алексея Исакова героически сражалось с лучшей командой регулярного чемпионата и уступило лишь в овертайме. По его словам, весь сезон прошел на одном дыхании: команда преодолела первый раунд плей-офф, проявляла характер и билась друг за друга и за весь регион.
— Немало было проверок на прочность, я считаю, что «Торпедо» выстояло, однозначно стало сильнее. Команда доказала, что у нее есть стержень, — считает Глеб Никитин.
Отдельные слова благодарности глава региона адресовал болельщикам. Он назвал их энергию той самой силой, которая в самые трудные моменты помогала хоккеистам творить чудеса за секунды до конца матчей. Также Никитин поблагодарил Выксунский металлургический завод и компанию ОМК за партнерство и поддержку клуба. Завершил свое обращение губернатор словами: «Вперед, Торпедо! Вперед за Нижний!».