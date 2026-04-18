Суд вынес приговор красноярцу, избившему двух школьников во дворе в Преображенском

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, который вступился за своего сына и избил двух подростков во дворе в Преображенском. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.
Инцидент произошел в прошлом году на спортивной площадке по ул. Петра Ломако. Причиной конфликта стала ссора между несовершеннолетним сыном мужчины и другим школьником во время игры в футбол. Мужчина, вступив в словесный конфликт с подростком, ударил его по лицу, удерживал и повалил на землю. Также он высказал угрозу убийством в адрес родителей школьника и применил физическую силу к другому несовершеннолетнему.
По заключению эксперта, телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин у пострадавшего не причинили вред его здоровью.
В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину в нанесении побоев, однако указал на отсутствие конфликтной ситуации с потерпевшими.
Советский районный суд Красноярска признал мужчину виновным по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.
«Гражданский иск заместителя прокурора Советского района Красноярска в интересах потерпевших был удовлетворен частично. В счет компенсации морального вреда взыскано: 125 тыс. рублей и 45 тыс. рублей. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения», — добавили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
