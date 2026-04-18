Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор красноярцу, избившему двух школьников во дворе в Преображенском

In Krasnoyarsk, a court sentenced a man who beat two teenagers at a sports ground in Preobrazhenskoye.

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, который вступился за своего сына и избил двух подростков во дворе в Преображенском. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Инцидент произошел в прошлом году на спортивной площадке по ул. Петра Ломако. Причиной конфликта стала ссора между несовершеннолетним сыном мужчины и другим школьником во время игры в футбол. Мужчина, вступив в словесный конфликт с подростком, ударил его по лицу, удерживал и повалил на землю. Также он высказал угрозу убийством в адрес родителей школьника и применил физическую силу к другому несовершеннолетнему.

По заключению эксперта, телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин у пострадавшего не причинили вред его здоровью.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину в нанесении побоев, однако указал на отсутствие конфликтной ситуации с потерпевшими.

Советский районный суд Красноярска признал мужчину виновным по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.

«Гражданский иск заместителя прокурора Советского района Красноярска в интересах потерпевших был удовлетворен частично. В счет компенсации морального вреда взыскано: 125 тыс. рублей и 45 тыс. рублей. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения», — добавили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.