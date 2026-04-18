Игорь Пантюхин об отказе нижегородцев работать: «Самые пугающие цифры»

Отдельно Пантюхин затронул вопрос теневой занятости. По его словам, в Нижегородской области около 400 тысяч человек работают неофициально. В то же время за первый квартал 2026 года 40 тысяч жителей региона оформили официальное трудоустройство и начали получать «белую» зарплату. В 2025 году этот показатель составил более 60 тысяч человек. По словам министра, это самозанятые — работники, которые прежде не учитывались в экономике региона.