Игорь Пантюхин об отказе нижегородцев работать: «Самые пугающие цифры»

«Самые пугающие для меня цифры, — что 60% нижегородцев в возрасте 52 лет и старше выбирают уйти с работы и не работать. По сути, у женщин есть еще восемь лет на работу, у мужчин — 12 лет, но они уже не видят себя на рынке труда», — сообщил министр.
Причины такого явления разнообразны. Часть нижегородцев накопила достаточные средства для жизни, другие имеют право на досрочный выход на пенсию, а некоторые вынуждены прекратить работу по состоянию здоровья. Министр подчеркнул, что ежегодно регион теряет около 9 тысяч работников, уходящих с рынка труда.
Отдельно Пантюхин затронул вопрос теневой занятости. По его словам, в Нижегородской области около 400 тысяч человек работают неофициально. В то же время за первый квартал 2026 года 40 тысяч жителей региона оформили официальное трудоустройство и начали получать «белую» зарплату. В 2025 году этот показатель составил более 60 тысяч человек. По словам министра, это самозанятые — работники, которые прежде не учитывались в экономике региона.
Кстати, по данным Нижегородстата, среднемесячная зарплата в регионе в апреле составила 77,8 тысячи рублей. Однако уровень доходов существенно варьируется в зависимости от отрасли.
