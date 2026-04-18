В Свердловской области отремонтируют участок Режевского тракта

Участок автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск с 20-го по 27-й километр отремонтируют в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«Начинаем капремонт с расширением до четырех полос семикилометрового участка автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Березовском муниципальном округе. Этот отрезок связывает населенные пункты с Екатеринбургом, и ежесуточно по нему проходит до 26 тысяч автомобилей. Работы ведутся… в несколько этапов с сохранением движения по двум полосам. При необходимости локально будет организовано реверсивное движение. С конца апреля до конца сентября на ремонтируемом участке Режевского тракта скорость движения будет ограничена до 30−40 километров в час», — сказал он.
Сначала специалисты приступят к работам на отрезке с 21-го по 22-й километр. Дополнительную полосу обустроят справа при движении из Екатеринбурга в направлении к Режу, затем аналогичные работы выполнят с левой стороны. Там уложат полотно проезжей части и обновят водопропускную трубу. Завершить ремонт всего объекта намерены до 2028 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.