Вели, но не довели: «Динамо» — «Каустик» — 37:36

В утешительном турнире за 9−12‑е места Суперлиги каждая игра — это шанс реабилитироваться, доказать, что неудачи регулярного чемпионата преодолены. Но матч «Динамо» (Астрахань) — «Каустик» (Волгоград) вышел за рамки турнирной необходимости. Он стал демонстрацией воли к победе, тактической гибкости и мастерства, способного перевернуть ход игры в считаные минуты. Счёт 37:36 в пользу астраханцев — итог двух таймов, в которых команды показали всё, на что способны: от уверенного доминирования «Каустика» в первой половине до героического камбэка «Динамо» и драматичной развязки на последних секундах.