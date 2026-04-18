Нижегородский аэропорт возобновил работу после ограничений

Ограничения в нижегородском аэропорту «Чкалов», которые вводили утром, сняты. Об этом сообщает аэропорт имени Чкалова в канале-МАХ.
Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и приём воздушных судов после отмены ограничений. Они вводились сегодня, 18 апреля, утром из-за угрозы атаки БПЛА. Около 10 рейсов было задержано.
Во время ограничений аэропорт продолжил обслуживание и поддержку пассажиров. С нижегородцами работали представители авиакомпаний и аэропорта.
В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме. Пассажирам рекомендовано следить за объявлениями о своем рейсе по громкой связи и на онлайн-табло.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что выставка исторической недвижимости появилась в нижегородском аэропорту.