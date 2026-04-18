Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт возобновил работу после ограничений

В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Источник: Нижегородская правда

Ограничения в нижегородском аэропорту «Чкалов», которые вводили утром, сняты. Об этом сообщает аэропорт имени Чкалова в канале-МАХ.

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и приём воздушных судов после отмены ограничений. Они вводились сегодня, 18 апреля, утром из-за угрозы атаки БПЛА. Около 10 рейсов было задержано.

Во время ограничений аэропорт продолжил обслуживание и поддержку пассажиров. С нижегородцами работали представители авиакомпаний и аэропорта.

В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме. Пассажирам рекомендовано следить за объявлениями о своем рейсе по громкой связи и на онлайн-табло.

