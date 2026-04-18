В Рязанской области выбрали лучшего воспитателя

За это звание боролись 28 педагогов из 23 муниципалитетов региона.

Источник: Национальные проекты России

Воспитатель детского сада № 27 города Рязани Татьяна Бурлакова стала победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России», который проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Рязанской области.

За звание лучшего воспитателя в этом году боролись 28 педагогов из 23 муниципалитетов региона. В ходе конкурсных испытаний они проводили занятия с детьми и просветительские мероприятия с родителями, показывали мастер-классы, участвовали в обсуждении профессиональных ситуационных задач и представляли свои проекты по совершенствованию системы образования.

Церемония награждения состоялась в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина. Лауреатами соревнований стали педагоги из учреждений № 38 и 40 в Рязани, а также Новомичуринского детского сада № 6, Сасовского детского сада № 13 и Успенского детского сада. Победитель Татьяна Бурлакова представит Рязанскую область на заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России» этой осенью.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.