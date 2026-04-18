В Рязанской области выбрали лучшего воспитателя

За звание лучшего воспитателя в этом году боролись 28 педагогов из 23 муниципалитетов региона. В ходе конкурсных испытаний они проводили занятия с детьми и просветительские мероприятия с родителями, показывали мастер-классы, участвовали в обсуждении профессиональных ситуационных задач и представляли свои проекты по совершенствованию системы образования.