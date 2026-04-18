Более 8 тысяч волгоградцев убрали мусор и сажали деревья на субботнике 18 апреля

В Волгограде продолжаются апрельские субботники, и 18 апреля 2026 года более 8 тысяч жителей отложили свои дела и вышли навести чистоту в родном городе. Сегодня волгоградцы устроили уборку на Центральной набережной, в сквере на площади Чекистов, у памятного знака «Штаб Шумилова» на улице Южнобережной и в других общественных местах, сообщает мэрия Волгограда. Помимо уборки мусора и старой листвы, люди сажали деревья и озеленяли Волгоград.
Большинство пришедших — сотрудники предприятий, компаний, ТОСов, коллективы учебных организаций, но в общегородских субботникам могли принять участие все желающие. Еще один пройдет 25 апреля 2026 года. Только за утро горожане расчистили без малого 100 гектаров территории в парках и скверах, с начала месяца — более 1,8 тысячи гектаров и высадили около 1000 деревьев.
— Порядка 20 саженцев декоративной яблони бордовой украсили общественное пространство вблизи бронекатера БК-31, еще около 30 деревьев и кустарников высадили в ЦПКиО. В том числе в парковой зоне — крупномерные саженцы кленов и сосен, — рассказали в городской администрации.