Более 8 тысяч волгоградцев убрали мусор и сажали деревья на субботнике 18 апреля

В Волгограде продолжаются апрельские субботники, и 18 апреля 2026 года более 8 тысяч жителей отложили свои дела и вышли навести чистоту в родном городе. Сегодня волгоградцы устроили уборку на Центральной набережной, в сквере на площади Чекистов, у памятного знака «Штаб Шумилова» на улице Южнобережной и в других общественных местах, сообщает мэрия Волгограда. Помимо уборки мусора и старой листвы, люди сажали деревья и озеленяли Волгоград.