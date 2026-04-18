В МЧС сообщили о гидрологической обстановке в крае и напомнили, что взять с собой в случае эвакуации при затоплении

В крае начался паводковый сезон, и в ряде муниципальных округов фиксируются подтопления, сообщили в краевом МЧС. Продолжается вскрытие водоемов, что сопровождается заторами льда, колебанием уровня воды и подтоплением низменных участков, возможны переливы дорог. Специалисты МЧС, администраций районов постоянно следят за паводковой обстановкой и держат ситуацию на контроле. Для мониторинга на подтопливаемых территориях задействована беспилотная техника МЧС. Организована помощь населению. Для снижения негативных последствий паводка заранее был проведён ряд превентивных мероприятий, а в рамках учений отработано реагирование всех структур на случай возможных подтоплений, сообщали в МЧС. По данным гидрометеорологов, в ближайшие сутки возможен подъем уровней воды на 0,1 — 0,3 метра на реке Чулым на участке Ачинск — Новобирилюссы. Кромка льда на реке Енисей в нижнем бьефе Красноярской ГЭС находится на расстоянии 19 — 21 километр ниже Енисейска. Специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому у краю Евгений Корочевский рассказал, что нужно взять с собой в случае резкого подъема воды и эвакуации: — Мы рекомендуем населению в зоне возможных подтоплений заранее собрать документы, личные вещи и имущество, уложить в сумку необходимые тёплые вещи, запас продуктов питания и воды, предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место. Освободить подвалы от имущества и продовольствия, — объяснил специалист. (Подробней — в видео).