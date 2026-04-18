Машина въехала в толпу недалеко от места проведения Comic Con в Австралии

Автомобиль выехал на пешеходную зону и врезался в группу людей недалеко от места проведения фестиваля комиксов Supanova Comic Con в Мельбурне. Об этом сообщил телеканал 9news со ссылкой на данные полиции.
В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадавший доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Свидетели аварии видели серый автомобиль, который «на большой скорости» ехал в сторону группы людей. По данным полиции, наезд на пешеходов совершил автомобиль марки Toyota.
«Я услышал визг, и какой-то парень на большой скорости выехал на тротуар и сбил нескольких человек», — рассказал один из свидетелей ДТП, попытавшийся задержать водителя. Полиция сообщила об аресте подозреваемого мужчины.
Авария произошла недалеко от площадки, где проходил фестиваль комиксов Supanova Comic Con, собравший несколько тысяч человек. Фестиваль в Мельбурне проходит с 19 по 19 апреля в Мельбурнском выставочном центре (Melbourne Showgrounds).
В прошлом году, 16 ноября, гоночный автомобиль врезался в толпу во время моторалли Walcha Motorcycle Rally в Австралии. Как минимум девять человек пострадали из-за аварии.
