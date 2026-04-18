В селе Марково на Чукотке пройдет районный слет детей и молодежи

Районный слет детей и молодежи осенью впервые пройдет в селе Марково Чукотского автономного округа при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.
Проект проведения мероприятия получил финансовую поддержку по итогам грантового конкурса Движения первых. Центру образования села Марково выделили на эти цели около 900 тысяч рублей.
«Мы назвали слет “На волне актива”. Он ориентирован именно на активистов и станет уникальной площадкой для коммуникации, обучения и творчества подростков и молодежи. Инициативу проведения слета проявили старшеклассники», — рассказала директор центра Алена Алтухова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.