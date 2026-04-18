Минобрнауки РТ утвердил результаты досрочной сдачи ЕГЭ по физике и биологии

В Татарстане утвердили результаты досрочной волны единых государственных экзаменов по естественно-научным дисциплинам.
Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики, 31 марта за парты для сдачи ЕГЭ по физике сели всего два выпускника. Их средний итог составил 44 балла. В свою очередь ЕГЭ по биологии досрочно сдали 10 ребят. Они в среднем получили 58 баллов.
Для тех, кто не согласен со своими результатами должен был 16 и 17 апреля подать апелляционное заявление в тех школах, где их официально допустили к государственной итоговой аттестации. Финальный аккорд всего этого процесса намечен на 21 апреля. Именно в этот день специальная комиссия соберется, чтобы рассмотреть каждую жалобу по отдельности.