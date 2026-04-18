В Новосибирской области открыли регистрацию на форум «Дикоросы»

Его география охватывает более 30 регионов от Крыма до Сахалина.

Регистрация на Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» стартовала в Новосибирской области. Мероприятие пройдет в Новосибирске 9−12 июля в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.

«Форум “Дикоросы” ежегодно собирает профессионалов отрасли гостеприимства, география охватывает более 30 регионов от Крыма до Сахалина. Мы строим общее пространство возможностей, где обмениваются опытом, находят партнеров и создают совместные проекты», — отметила глава министерства Светлана Шарпф.

Подать заявку на участие в форуме можно на его сайте. На мероприятии обсудят роль культуры и экологии в создании уникальных и востребованных туристических маршрутов, современные подходы к брендингу и продвижению территории и туристического продукта, рассмотрят влияние цифровой трансформации и технологических новшеств на развитие туристической отрасли, а также многое другое.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше