В Новосибирской области открыли регистрацию на форум «Дикоросы»

Регистрация на Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» стартовала в Новосибирской области. Мероприятие пройдет в Новосибирске 9−12 июля в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Форум “Дикоросы” ежегодно собирает профессионалов отрасли гостеприимства, география охватывает более 30 регионов от Крыма до Сахалина. Мы строим общее пространство возможностей, где обмениваются опытом, находят партнеров и создают совместные проекты», — отметила глава министерства Светлана Шарпф.
Подать заявку на участие в форуме можно на его сайте. На мероприятии обсудят роль культуры и экологии в создании уникальных и востребованных туристических маршрутов, современные подходы к брендингу и продвижению территории и туристического продукта, рассмотрят влияние цифровой трансформации и технологических новшеств на развитие туристической отрасли, а также многое другое.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.