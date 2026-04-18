Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля, сообщили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу сообщалось о планах выключить отопление жилого фонда 20 апреля в 00:00.

«В связи с приходом холодного фронта в Симферополе продлевается отопительный сезон до 27 апреля», — сказано в сообщении.

На этот период теплоснабжение будет обеспечено в многоквартирных домах, образовательных и медицинских учреждениях, а также объектах социально-культурного назначения.

Ранее сообщалось, что в городах полуострова завершается отопительный сезон. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты.

О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше