Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля

В пятницу сообщалось о планах выключить отопление жилого фонда 20 апреля в 00:00.
«В связи с приходом холодного фронта в Симферополе продлевается отопительный сезон до 27 апреля», — сказано в сообщении.
На этот период теплоснабжение будет обеспечено в многоквартирных домах, образовательных и медицинских учреждениях, а также объектах социально-культурного назначения.
Ранее сообщалось, что в городах полуострова завершается отопительный сезон. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты.
О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.