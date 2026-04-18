Маршрут № 122 «Воронеж — Семилуки» снова заработает с 20 апреля

В Воронежской области с 20 апреля снова заработает долгожданный маршрут № 122 «Воронеж — Семилуки». Информацией поделились в областном министерстве промышленности и транспорта.
Ранее автобус не ходил из-за расторжения контракта на транспортные перевозки. Договор подписали министерство промышленности и транспорта области и индивидуальный предприниматель Кривушина Н. Н. Соглашение, впоследствии, расторгли по решению заказчика.
Воронежцам сообщили, что расписание останется привычным. Первый рейс отправляется от остановки «Строительная ярмарка» в городе Семилуки в 6:00. Интервал движения составит от 45 минут до одного часа.