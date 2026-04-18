Карантин по бешенству ввели в селах Борисовка и Чернышиха Нижегородской области

В Нижегородской области введен карантин по бешенству сразу в двух населенных пунктах. Ограничения коснулись села Борисовка в Сергачском округе и села Чернышиха на территории Кстовского района. Соответствующие указы опубликованы на портале правовых актов.
В Борисовке эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства местного жителя. В Чернышихе опасное заболевание выявили также на частном подворье. Оба населенных пункта объявлены неблагополучными.
На период действия карантина в очагах запрещено лечить заболевших животных, посещать территорию посторонним, ввозить и вывозить непривитых питомцев, перемещать и перегруппировывать скот, а также снимать шкуры с павших особей. В самих селах под запрет попали ярмарки и выставки с участием животных, а также отлов диких зверей для зоопарков.