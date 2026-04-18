Имена 153 победителей и 13 обладателей гран-при стали известны на гала-концерте региональной «Студвесны» в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области завершился региональный этап программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» (12+). На гала-концерте в Нижнем Новгороде объявили имена 153 победителей и обладателей 13 гран-при.
Участниками гала-концерта стали молодые таланты, которые показали лучшие номера в рамках трех региональных фестивалей программы — школьники, студенты вузов, техникумов и колледжей. Итоговое мероприятие в Нижнем Новгороде объединило 1,4 тысячи человек — творческую молодежь, студентов нижегородских вузов, представителей молодежных организаций, администрации учебных заведений и жителей города. Основным мотивом стал слоган фестиваля: «Весна. Творчество. Ты».
«Студвесна объединяет творческую молодежь Нижегородской области вне зависимости от возраста и формата творчества. Это не просто несколько конкурсных фестивалей для школьников, студентов вузов, техникумов и колледжей. Это единое сообщество талантливых, смелых, ярких, готовых вдохновлять и вдохновляться, которое живет и развивается в регионе круглый год. Оглядываясь назад, мы видим не просто конкурсные баллы и места — мы видим путь, полный искренних эмоций, смелых дебютов и побед, рожденных в тишине репетиционных залов. У нас на одной сцене могут выступать медики, юристы, филологи и лингвисты. Сегодняшний гала-концерт объединил сразу всех — школьников, студентов вузов и студентов колледжей и техникумов. Для каждого из них “Студвесна” — это возможность почувствовать себя реализованными, востребованными в тех форматах, которые нам ребята представляют. Впереди у каждого из них — новые горизонты. Спасибо, что делаете культуру региона и страны живой, яркой и интересной!» — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
На гала-концерте (12+) были объявлены победители среди вузов в рамках «Общего зачета»: третье место — НИУ ВШЭ, второе место — НГТУ им. Р. Е. Алексеева, первое место — НГПУ им. К. Минина, гран-при — ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Были определены и вузы, получившие награды в специальной номинации «Дальше — больше» для образовательных организаций, которые улучшили свой показатель: получили большее количество баллов в общем зачете в 2026 году по сравнению с 2025: ПФ РГУП им. В. М. Лебедева, Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС, НГПУ им. К. Минина, ННГАСУ.
Также были подведены итоги в каждой возрастной категории по конкурсным направлениям. Список победителей всех номинаций можно найти в сообществе «Молодежно. Арт»: vk.com/molodezhno_art.
Помимо победителей, в каждой творческой номинации стали известны 35 обладателей специального приза, который приурочен к проведению Года единства народов России.
«Российская школьная весна — прекрасная возможность для школьников проявить свой творческий потенциал и самореализоваться. Отметим, что особенность фестиваля этого года — в том, что у школьников появилась возможность вместе со взрослыми наставниками — студентами колледжей, техникумов и вузов — выступать на одной сцене. Уверены, что именно такой подход позволит проекту приобрести новые краски, а главное — это прямое подтверждение того “бесшовного” перехода, о котором мы говорим так часто. Всем участникам, кто будет представлять регион на уровне страны, желаю удачи и творческого роста», — подчеркнул председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов.
В честь гала-концерта на нижегородской телебашне — самом высоком инженерном сооружении города — включилась тематическая подсветка (0+). Грани телевышки украсил красочный фирменный стиль мероприятия. На медиафасаде транслировалась бегущая строка с логотипом «Студвесны».
Завершился гала-концерт объявлением трех делегаций, которые представят Нижегородскую область на Всероссийских этапах (12+) — школьники — с 15 по 20 мая в Ставрополе, студенты профессиональных образовательных организаций — в Хабаровске с 8 по 13 июня, а студенты вузов — в Красноярске с 24 по 29 июня.
Региональные фестивали проводились в рамках реализации Программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» (Российская студенческая весна) Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».