Алтайский край присоединился к написанию Международного экодиктанта

Международный экологический диктант стартовал в Алтайском крае 15 апреля. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Старт просветительского проекта приурочен ко Дню экологических знаний, а финал — ко Дню Земли, который отмечается 22 апреля. Центральной площадкой проведения экодиктанта в Алтайском крае выступил краевой детский экологический центр.
«Каждый год выбирается какая‑то тема, на которой сосредоточена основная масса вопросов. В этом году это экологическое благополучие. Экодиктант включает вопросы, начиная от раздельного сбора отходов и заканчивая особо охраняемыми природными территориями. Все вопросы разделены на три категории: для детей младше 12 лет, для детей от 12 до 18 лет и для взрослых», — прокомментировала старший методист центра Ольга Аришина.
Для тех, кто не может написать экодиктант в очном формате, есть возможность сделать это онлайн. Материалы размещены на официальном сайте проекта. Результаты тестирования станут известны в мае.
