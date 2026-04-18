В Архангельске благоустроят площадь Профсоюзов

Площадь Профсоюзов в Архангельске обновят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе первого этапа специалисты преобразили территорию у здания Дворца спорта. Там модернизировали системы водо- и теплоснабжения, водоотведения, выполнили необходимые работы на сетях связи. Сейчас мастера приступили к реконструкции участка от Михаило-Архангельского кафедрального собора до морского и речного вокзала.
В планах создать на площади Профсоюзов единое пространство с различными функциональными зонами: событийной, соборной и речной. Там обустроят дорожки, установят скамейки и навесы, проведут озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.