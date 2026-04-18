Под Воронежем официально закрепили границы Чертовицкого комплекса памятников археологии

Под Воронежем официально закрепили границы уникального археологического памятника — Чертовицкого комплекса. Территория, охватывающая период от II тысячелетия до н.э. до I тысячелетия н.э., теперь внесена в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Это решение юридически защищает ценные земли от незаконной застройки и напоминает о том, что правый берег реки Воронеж был густонаселенным центром цивилизации еще в железном веке.
Напомним, охраняемая зона протянулась вдоль берега от села Чертовицы на юге до села Староживотинное на севере. На этом участке археологи выделили четыре древних городища и две курганные группы. По сути, это укрепленные поселения и захоронения разных эпох, которые веками скрывались в ландшафте. Любые земельные работы в этом районе теперь потребуют строгого согласования, чтобы не повредить культурный слой.
Кстати, по словам сотрудников Росреестра, на этой же территории «встретились» скифская и сарматская культуры с первыми славянами. Раскопки прошлых лет показали, что местное население не жило в изоляции. Среди привычных предметов быта, керамики и железных орудий труда ученые обнаружили удивительные артефакты — украшения и изделия из Древнего Рима и Египта.