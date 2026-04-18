Под Воронежем официально закрепили границы Чертовицкого комплекса памятников археологии

Напомним, охраняемая зона протянулась вдоль берега от села Чертовицы на юге до села Староживотинное на севере. На этом участке археологи выделили четыре древних городища и две курганные группы. По сути, это укрепленные поселения и захоронения разных эпох, которые веками скрывались в ландшафте. Любые земельные работы в этом районе теперь потребуют строгого согласования, чтобы не повредить культурный слой.