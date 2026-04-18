ГАИ сказала о «письмах счастья» за использование телефона за рулем в Беларуси

В Беларуси водителям могут начать присылать «письма счастья» за использование телефона за рулем. Подробнее об этом рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков, пишет БелТА.
Глава ГАИ напомнил, что на данный момент в Беларуси привлекают к ответственности, направляя «письма счастья» по двум нарушениям: превышение скорости и отсутствие допуска к участию в дорожном движении.
Пока за использование телефона за рулем во время движения и непристегнутый ремень безопасности не спрашивают, но информируют и проводят профилактику. Заработавшая новая система фиксации этих правонарушений пока работает в тестовом режиме. При этом глава ГАИ сказал, когда белорусов начнут привлекать к ответственности за телефон за рулем и непристегнутый ремень.
— Когда мы будем готовы привлекать к ответственности и по этим нарушениям, то обязательно дополнительно проинформируем всех участников движения, — констатировал Ротченков.
Еще глава ГАИ перечислил нарушения, которые фиксируют новые камеры на дорогах Беларуси.
Ранее мы писали, что новые камеры со штрафами и контролем ТО стали работать на трассах в Беларуси.
Кроме того, ГАИ сказала об изменении сроков лишения водительских прав в Беларуси.