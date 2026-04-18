В Волгограде заявили о капитальном обновлении детской больницы № 8

В Волгограде на фоне появившихся в сети жалоб на плачевное состояние гастроэнтерологического отделения детской больницы № 8 рассказали о продолжающемся ремонте в медучреждении.

В областном комитете здравоохранения отметили, что новую жизнь уже получили отделения кардиологии, неврологии и нефрологии. Подрядчик не просто навел внешнего лоска, но и заменил в помещениях сети электроснабжения и все инженерные коммуникации. В палатах обновлено напольное покрытие, отремонтированы стены и потолки, заменено освещение, а также установлены новые двери.

— В некоторых помещениях отдельно выделены санитарные комнаты с унитазами и душевыми кабинами, — прокомментировали в Облздраве.

В ближайшее время в стационар больницы № 8 привезут новые шкафы, тумбы, кровати и матрасы. Современные кровати закупают и в отделение реанимации. В дальнейшем в медучреждении обещают взяться и за восстановление других отделений.

Фото областного комитета здравоохранения.