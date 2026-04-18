NASA отключило научный прибор на «Вояджере-1» для экономии энергии

Команда на выключение была отправлена 17 апреля, сообщается на сайте NASA.
Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) в Южной Калифорнии отдали команду на отключение прибора LECP (Low-energy Charged Particles), предназначенного для регистрации низкоэнергетических заряженных частиц. Он проработал почти непрерывно с момента запуска «Вояджера-1» в 1977 году — почти 49 лет. С его помощью измерялись потоки ионов, электронов и космических лучей из Солнечной системы.
«Хотя отключение научного прибора не является чьим-либо предпочтением, это лучший из доступных вариантов», — заявил менеджер миссии «Вояджер» в JPL Карим Бадруддин. По его словам, два оставшихся прибора «Вояджера-1» — датчик плазменных волн и магнитометр — продолжают стабильно работать, передавая данные из региона, которого ранее не достигал ни один рукотворный аппарат.
К настоящему моменту на «Вояджере-1» остаются активными только два из десяти первоначальных научных приборов. Решение об отключении LECP не было спонтанным: еще годы назад команды инженеров и ученых составили поэтапный план сворачивания систем по мере исчерпания энергии. Для «Вояджера-1» LECP был следующим в этом списке.
Зонд работает на радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые теряют около 4 ватт мощности в год. После почти полувека в космосе энергетический запас стал настолько ограниченным, что инженерам приходится отключать научные приборы, одновременно следя за тем, чтобы аппарат не переохладился.
По данным NASA, дополнительное давление возникло после планового маневра 27 февраля, когда уровень энергии на «Вояджере-1» неожиданно снизился. Дальнейшее падение могло бы активировать систему аварийной защиты по пониженному напряжению, которая автоматически отключает оборудование для спасения аппарата, после чего его восстановление потребовало бы сложной и долгой процедуры с Земли.