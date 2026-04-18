В Турции внедрят детские SIM-карты с блокировкой контента

На следующий день восьмиклассник устроил стрельбу в школе в городе Кахраманмараш. В результате погибли девять человек, а нападавший совершил самоубийство. В ходе расследования следователи выяснили, что молодой человек часто играл в «жестокие» компьютерные игры и обсуждал планы нападения на школу с игроками из других стран, пишет Yeni Şafak. Девушка из Аргентины, с которой подросток познакомился в интернете, утверждает, что пыталась отговорить его от преступления.