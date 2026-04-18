СК: обвиняемого в расстреле полицейских в Оренбуржье заключили под стражу

Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, Гнусин родился 16 апреля 1998 года в Новотроицке и служил в органах с августа 2021 года. Он работал в уголовном розыске, ранее был участковым, затем оперативником. Незадолго до происшествия он вернулся из зоны СВО. У него остался четырехлетний сын. Прощание с погибшим полицейским проходит в субботу в Новотроицке — церемония организована в сквере Воинов-интернационалистов.