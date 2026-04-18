В Омской области появится новый аэропорт Омск-Федоровка

Строительство нового аэропорта Омск-Федоровка запланировано в Омской области при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в министерстве внутренней политики региона.
Новый аэропорт в Омске необходим для выноса действующего комплекса за пределы городской застройки. Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу для приема широкофюзеляжных лайнеров. Пассажиры смогут напрямую вылетать в зарубежных направлениях без пересадок в других транспортных узлах.
«Современный аэропортовый комплекс станет ключевым элементом транспортной системы региона и откроет новые возможности для деловых и туристических поездок жителей Омской области», — отметили в министерстве внутренней политики региона.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.