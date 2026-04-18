В Омской области появится новый аэропорт Омск-Федоровка

Пассажиры смогут напрямую вылетать в зарубежных направлениях.

Строительство нового аэропорта Омск-Федоровка запланировано в Омской области при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Новый аэропорт в Омске необходим для выноса действующего комплекса за пределы городской застройки. Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу для приема широкофюзеляжных лайнеров. Пассажиры смогут напрямую вылетать в зарубежных направлениях без пересадок в других транспортных узлах.

«Современный аэропортовый комплекс станет ключевым элементом транспортной системы региона и откроет новые возможности для деловых и туристических поездок жителей Омской области», — отметили в министерстве внутренней политики региона.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
