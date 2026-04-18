Таганрог возглавил топ городов с самой дорогой говядиной

Сотрудники Ростовстата назвали города, в которых в середине апреля говядина стоила дороже, чем в других муниципалитетах Донского края. Так, на первом месте оказался Таганрог. Здесь за кг этого мяса придется заплатить 745 рублей. На втором месте — Ростов, здесь стоимость за такой же объем составит 697 рублей. На третьем месте — Миллерово. Здесь килограмм продукта обойдется в 679 рублей.