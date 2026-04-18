Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таганрог возглавил топ городов с самой дорогой говядиной

В Таганроге килограмм говядины стоит 745 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Ростовстата назвали города, в которых в середине апреля говядина стоила дороже, чем в других муниципалитетах Донского края. Так, на первом месте оказался Таганрог. Здесь за кг этого мяса придется заплатить 745 рублей. На втором месте — Ростов, здесь стоимость за такой же объем составит 697 рублей. На третьем месте — Миллерово. Здесь килограмм продукта обойдется в 679 рублей.

Свинина в Таганроге также стоит выше, чем в остальных городах. Здесь средний ценник за килограмм — 448 рублей. В Ростове за один кг свинины придется заплатить 399 рублей, а в Шахтах — 447 рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.