В Красноярске прошел фестиваль «ПрофессиЯ: ориентиры молодым»

Фестиваль «ПрофессиЯ: ориентиры молодым» состоялся в Красноярске. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в краевом агентстве труда и занятости населения.
Более тысячи участников из 16 регионов страны собрались в национальном центре «Россия» на набережной Енисея. На фестивале школьники посетили мастер‑классы и лекции, попробовали себя в разных профессиях на интерактивных площадках. Юноши и девушки смогли управлять роботами, пробовать свои силы на симуляторах, пройти тестовые задания. Кроме того, для молодых людей состоялось представление в формате форум‑театра, посвященное профессиональному самоопределению.
«Важная задача заключается в развитии системы профориентационной работы. Краевая служба занятости первой в стране организовала волонтерское движение в этой сфере. Цель — ориентировать подрастающее поколение на выбор профессий, соответствующих потребностям экономики региона», — подчеркнул руководитель регионального агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.