В Красноярске прошел фестиваль «ПрофессиЯ: ориентиры молодым»

Более тысячи участников из 16 регионов страны собрались в национальном центре «Россия» на набережной Енисея. На фестивале школьники посетили мастер‑классы и лекции, попробовали себя в разных профессиях на интерактивных площадках. Юноши и девушки смогли управлять роботами, пробовать свои силы на симуляторах, пройти тестовые задания. Кроме того, для молодых людей состоялось представление в формате форум‑театра, посвященное профессиональному самоопределению.