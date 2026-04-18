В Кунгурской пещере обнаружили редкий минерал икаит

Это первый случай, когда он был обнаружен в гипсовой пещере.

Редкий минерал икаит обнаружили в Кунгурской пещере, рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» журналист Юлия Долгова.

Это первый случай, когда икаит был обнаружен в гипсовой пещере. Экспертиза, проведённая в лаборатории Горного института УрО РАН, официально подтвердила природу минерала.

«Кунгурская Ледяная пещера снова показала, насколько она уникальна в минералогическом отношении!» — написал Юлия Долгова.

Икаит впервые был найден в 1962 году на дне гренландского фьорда Ика. До этого момента он встречался только в карбонатных пещерах Чехии, Румынии, Словакии и России.

Минерал образуется в морских или озёрных водах при температуре около 0 , вытесняя образование кальцита. Однако икаит очень недолговечен вне своей среды: при температуре выше +8°C он обезвоживается и переходит в форму кальцита.

