Волгоградцам раздали частицы освященного хлеба. Что это значит?

Сегодня, в Светлую субботу, в храмах Волгоградской области всем прихожанам раздали частички артоса — освященного хлеба, который принято принимать в дни болезней.
— Артос представляет собой освященный хлеб, символизирующий зарезанного иудеями пасхального агнеца, — рассказывает настоятель храма Святых Новомучеников Волжского Иоанн Стукалин. — На аналое артос простоял всю неделю Светлой Седмицы, а сегодня его раздробили и раздали горожанам.
Волгоградцам, вернувшимся домой с кусочком освященного хлеба, советуют достать его из пакета, хорошенько просушить и порезать на кусочки, положив после рядом с иконами.
— Частицы артоса принимают натощак. Считается, что они особенно нужны человеку в дни телесных и духовных болезней, — отмечает священник.
