Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 60-летняя жительница перевела мошеннику более трёх млн рублей

Аферист представился сотрудником силового ведомства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, 60-летняя жительница Ростова лишилась 3,2 млн рублей после разговора с телефонным мошенником.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником силового ведомства. Он убедил женщину, что её денежные сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на «безопасные счета».

Ростовчанка, действуя по инструкции афериста, перевела на указанные им реквизиты 3,2 млн рублей. После выполнения всех требований связь с лжесотрудником прервалась. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.