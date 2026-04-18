В Ростове 60-летняя жительница перевела мошеннику более трёх млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, 60-летняя жительница Ростова лишилась 3,2 млн рублей после разговора с телефонным мошенником.
По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником силового ведомства. Он убедил женщину, что её денежные сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на «безопасные счета».
Ростовчанка, действуя по инструкции афериста, перевела на указанные им реквизиты 3,2 млн рублей. После выполнения всех требований связь с лжесотрудником прервалась. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.