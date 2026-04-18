В Хабаровском крае потушили 65 пожаров и 16 палов сухой травы за сутки

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим на территории 12 муниципальных образований.

В Хабаровском крае за минувшие сутки пожарные ликвидировали 65 техногенных пожаров и 16 случаев палов сухой растительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим на территории 12 муниципальных образований, включая Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и несколько районов. В это время строго запрещено разводить костры, проводить огневые работы и сжигать сухую траву.

За нарушение особого противопожарного режима предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. В отдельных случаях может наступить и уголовная ответственность.