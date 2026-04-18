Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с 20 апреля ожидаются перебои в работе ТВ

В Ростове и ряде других городов с понедельник будут отключать ТВ.

Источник: Комсомольская правда

С 20 апреля жители некоторых районов Дона столкнутся с временным отсутствием теле- и радиосигнала. По информации РТРС, в ряде муниципалитетов запланированы плановые технические работы, которые затронут как областной центр, так и отдаленные районы.

Первая волна отключений начнется в понедельник, 20 апреля. Чтобы не лишать жителей привычного контента в прайм-тайм, специалисты приступят к работе в 01:00 и планируют завершить их к 10:00 утра. Под ограничения попадут Ростов-на-Дону, Волгодонск, Морозовск и Каменск-Шахтинский, а также поселок Конезавод имени Буденного в Сальском районе.

В последующие дни профилактика переместится в районы области и будет проводиться преимущественно в дневное время: 21 апреля с 10:00 до 16:00 вещание приостановят в слободе Барило-Крепинской (Родионово-Несветайский район). Часом позже, с 11:00 до 17:00, аналогичные работы начнутся в поселке Каштановском (Обливский район) и хуторе Савдя (Заветинский район).

22 апреля в тот же временной промежуток (с 11:00 до 17:00) трансляция прекратится в селе Алексеево-Лозовское (Чертковский район), станице Маркинской (Цимлянский район) и хуторе Талловеров (Кашарский район). Здесь запланировано отключение оборудования, принимающего сигнал со спутника.

Во второй половине недели кратковременные помехи сохранятся. В четверг, 23 апреля, под график работ попадают слобода Родионово-Несветайская (с 10:00 до 16:00) и хутор Свободный Тацинского района (с 11:00 до 17:00).

Финальной точкой в графике станет пятница: 24 апреля с 11:00 до 17:00 профилактика пройдет в хуторе Сухой Лог Верхнедонского района.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.