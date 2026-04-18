В Амурской области увеличили финансирование бесплатного питания в школах

«Нынешнее повышение — продолжение планомерной работы: в регионе ежегодно увеличивают расходы на школьное питание. Забота о здоровье детей находится на постоянном контроле. Губернатор области Василий Орлов лично проверяет школьные столовые и инициировал программу по превращению их в современные кафе. Кстати, в этом году таких преобразований будет не менее 54», — отметила зампред регионального правительства — министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.