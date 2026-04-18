В Амурской области увеличили финансирование бесплатного питания в школах

Размер финансирования бесплатного питания в школах был увеличен с апреля 2026 года на территории Амурской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.
В южных районах области норматив на одного ребенка в день теперь составляет 100 рублей, в северных — 114 рублей. Ранее стоимость горячего питания держалась на уровне 87 рублей для юга и 99 рублей для севера.
«Нынешнее повышение — продолжение планомерной работы: в регионе ежегодно увеличивают расходы на школьное питание. Забота о здоровье детей находится на постоянном контроле. Губернатор области Василий Орлов лично проверяет школьные столовые и инициировал программу по превращению их в современные кафе. Кстати, в этом году таких преобразований будет не менее 54», — отметила зампред регионального правительства — министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.