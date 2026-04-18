Никитин в плей-офф Кубка Гагарина будет болеть за ХК «Металлург»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в национальном мессенджере Max рассказал, что в плей-офф Кубка Гагарина 2026 года (6+) он будет болеть за ХК «Металлург» из Магнитогорска.
«Я в плей-офф дальше болею за “Магнитку”! И пусть станет традицией, пока мы сами не выиграем Кубок Гагарина, что тем, кто его получит, нужно сначала в плей-офф обыграть “Торпедо”», — написал глава региона.
Никитин порадовался тому, что у «Металлурга» есть такой партнер, как Магнитогорский металлургический комбинат.
«Я знаю, что и ОМК, и ММК сейчас переживают не лучшие времена, как и вся отрасль! Ситуация с курсом рубля и управлением спросом бьет по металлургам очень больно», — подчеркнул губернатор.
По его словам, на последнем штабе по обеспечению устойчивости экономики он направил обращение по поддержке металлургической отрасли в Минпромторг России.
«Есть конкретные меры поддержки, которые мы просим принять», — отметил Глеб Никитин.
Он также вспомнил, как посещал парк «Притяжение» в Магнитогорске, а также его тронуло, что «Магнитка» — легендарный комбинат — строит крутейшую академию хоккея для юных хоккеистов.
«Понятно, откуда у них берутся такие, как Рома Канцеров! Виктор Филиппович Рашников по-настоящему заботится о городе, где работает комбинат. И также развивается Выкса благодаря заводу ОМК. Пусть с металлургами будет сила», — заключил Никитин.
Напомним, «Торпедо» проиграло «Металлургу» в четвертьфинале Кубка Гагарина 17 апреля.